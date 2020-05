Cauê Macris pede para que Doria mande 15 respiradores para Americana

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, solicitou nesta quinta-feira (30) ao Governo do Estado a destinação de, ao menos, 64 respiradores para os cinco municípios que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) –Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.



O pedido foi feito após o governo anunciar a importação de 3.000 respiradores vindos da China, para tratamento dos infectados pelo novo coronavírus. O primeiro lote, de 500 equipamentos, está previsto para chegar neste final de semana a São Paulo.



“A destinação de respiradores para a região garante mais chances e segurança aos pacientes, e também mais condições de trabalho aos profissionais de saúde, para evitar ter que escolher entre quem vai viver e quem vai morrer por falta do equipamento”, disse Cauê Macris.



Para a solicitação, o deputado usou como critério a quantidade de habitantes da região metropolitana de Campinas e de cada município nela inserida. Considerando que a RMC tem 3,2 milhões de habitantes, ou 7,1% da população estadual, seriam destinados ao menos 210 respiradores dos 3.000 adquiridos.



RPT

Pelos cálculos, Americana poderia receber 15 novos respiradores dos 210 para a região metropolitana. Os equipamentos seriam acrescidos aos dez novos adquiridos pela prefeitura neste ano, após repasse de recursos do governo federal solicitados por Cauê e pelo seu pai, o deputado federal Vanderlei Macris.



Já Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré poderiam receber, juntas, 49 respiradores.

Alguns municípios da região não têm instalações hospitalares com UTI, onde o uso do respirador seria necessário. Portanto, a divisão poderá atender outros municípios, maiores, onde há hospitais de referência regional para tratamento da Covid-19.



Os respiradores são usados para pacientes em estado crítico, que não conseguem respirar em razão dos pulmões comprometidos com a infecção. Eles proporcionam oxigênio ao corpo. Sem isso, as vítimas podem morrer, inclusive por complicações, como falência de órgãos.