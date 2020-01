CCL recebe evento de brincadeiras antigas

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) realiza no dia 2 de fevereiro (sábado), a 2ª edição da Gincana Cultural #TBT, com diversas competições, foodtruck, espaço para piquenique; feira de arte e artesanato do grupo Ameriart e várias brincadeiras, entre elas, amarelinha, queimada, corrida da vassoura e cabo de guerra. A gincana será no Centro de Cultura e Lazer (CCL), das 10h às 17h, e a entrada é gratuita.

“Na primeira edição, vimos que tanto os pais, quanto as crianças deixaram os celulares de lado e interagiram um com o outro e isso foi muito legal. Esperamos nesta segunda edição aqueles que já participaram e os que ainda não puderam vir da primeira vez. É uma oportunidade para as famílias estarem juntas, para os pais mostrarem brincadeiras tradicionais aos filhos e reviverem momentos nostálgicos. Todos vão se divertir muito, temos certeza”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O CCL fica à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.