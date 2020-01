Cemitério convoca familiares para regularização de sepulturas temporárias

A Prefeitura de Nova Odessa solicita que familiares, parentes e demais interessados, que contam com pessoas sepultadas no Cemitério Municipal, procurem a administração do local, até o dia 21 de fevereiro, para a regularização das sepulturas temporárias. Após este prazo, sem qualquer manifestação dos interessados, será feita a exumação e os restos mortais serão transferidos para o ossuário público.

Segundo informações do Cemitério Municipal, as sepulturas temporárias são emprestadas por três anos. Após este prazo, as mesmas devem ser desocupadas. Devem entrar em contato com a administração do Cemitério, para a devida destinação dos restos mortais (transferência para sepultura columbária), os parentes ou interessados de Alice Cândida Bernardes, Apparecida de Souza Quina, Cleuza Ferreira Monteiro, Dilson Rocha Ramos, Henrique Pavaneli, José Adão de Melo, Maria dos Reis Batista Kaplers, Odivia Alves Carlos, Olívia Rosa, Osvaldo Fernandes, Orlando Posse, Rubens Fábio Oliveira, Silvia Helena Leme, Valter Cleone Rosa, Edna da Costa, Eleonora Besler Janait, José Antonio Fernandes Amieva, Nicolas Pennafiel Procópio, Onida Maria Pinheiro, Priscila da Rocha Rezende, Tereza Aparecida Muniz Batista, Luiza Miguel da Silva Lima, Marilene Saldanha de Souza Jesus e Osório Marques.

Caso não haja interesse ou condições financeiras por parte dos familiares ou responsáveis, os restos mortais serão transferidos para o ossuário público. A administração do campo santo solicita também o comparecimento de familiares das pessoas sepultadas nas quadras 3 e 4 para recadastramento. O Cemitério Municipal de Nova Odessa está localizado na Rua Anchieta, 40 – Centro. Informações: (19) 3476-6483.