Cervejaria de Nova Odessa vai dar chope em troca de alimento

O BrewtainerTAPContainer, em parceria com a ChopeirasBeercoolers, juntamente com a Cervejaria Berggren, irão distribuir cerveja artesanal em troca de alimentos, que serão doados para a população carente da região. A ação será realizada neste sábado, dia 11 de abril.

Cada quilo de alimento não perecível doado dá direito a 1 litro de chope artesanal. A distribuição dos chopes trocados pelos alimentos será em garrafas pet de dois litros (de água ou refrigente), com limite de dois quilos de alimento por adulto. A Água Mineral Platina, uma das mais prestigiadas do Brasil, irá doar 2 mil pets descartáveis para a realização da ação, no entanto, para não se correr o risco de uma eventual interrupção da distribuição do chope devido à falta de garrafas, é recomendado levá-las de casa, higienizadas e com tampa. É importante deixar claro que, devido ao processo de abastecimento ser por barris, não será possível escolher marca ou estilo de chope no ato da troca.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Alinhado à estratégia de distanciamento social, a troca será feita no carro, via drive-thru. Para que a ação ocorra de forma segura, também é recomendado evitar levar crianças e idosos assim como não carregar muitas pessoas no veículo.

As doações serão entregues à BUSF (Organização Bombeiros Unidos sem Fronteiras), também responsável por toda a logística da operação. A ação acontecerá das 10h às 16h. Como as datas e horário podem sofrer alterações sem prévio aviso, é importante ficar atento às informações que serão divulgadas através dos parceiros e apoiadores.

A ação acontece na cervejaria Berggren, que fica na Avenida Industrial Oscar Berggren, número 200, Nova Odessa. A entrada será pelo portão dos fundos, na rua em frente à portaria da Ober e contará com pessoas orientando o trânsito. “Queremos, através dessa ação, ajudar aqueles mais necessitados nesse momento delicado que o país está enfrentando e, ao mesmo tempo, proporcionar um pouco de alegria e descontração para os participantes com nossas cervejas” explica Robson Vergilio, gerente comercial e de marketing da cervejaria Berggren, umas das participantes dessa ação.

“Iniciamos em Vinhedo e agora estamos aqui em Nova Odessa com a Berggren e parceiros e temos a esperança de que esta ação se torne nacional e que as cervejarias de todo o Brasil se mobilizem com ou sem a infraestrutura do Brewtainer para ajudar os mais necessitados da crise. Sei que as pessoas participantes desta ação reconhecem a iniciativa e, conhecendo a cerveja artesanal, serão convertidas ao sabor incrível do produto e continuarão consumindo quando isso tudo acabar” – diz Mauricio Margaritelli do Brewtainer e idealizador da ação.