Chic & Elegante comemora 10 anos com promoções e coquetel

A loja de roupas femininas Chic & Elegante nasceu digital e está completando 10 anos neste mês. Um dos marcos da loja foi a inauguração da sua primeira unidade física na Rua Argentina, 451 em Americana, no final de outubro de 2019. A varejista, que tem peças femininas para usar no trabalho ou no dia a dia, cresce com a expansão de lojas físicas, que permitem que mais consumidores conheçam a marca. A Chic & Elegante segue as tendências do meio digital: forte presença em redes sociais e tecnologia para o desenvolvimento dos produtos.

Através da loja online, a empresa coleta dados valiosos. A Chic & Elegante sabe onde os consumidores clicaram no site, que produtos colocaram no carrinho e quais não compraram, quais devolveram, o que ficou largo ou apertado. Assim, consegue passar esses dados à equipe de produção para desenvolver roupas mais acertadas. E a produção é bem acelerada.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A Chic e Elegante também está presente em comércios eletrônicos multimarca, como Dafiti e Posthaus.

Para comemorar os 10 anos em grande estilo a loja está promovendo 10 dias de loucura, cada dia, um desconto diferente é revelado, você pode conferir tudo na loja virtual www.chiceelegante.com.br ou na unidade física. E para fechar as comemorações no dia 25/01 das 10h às 16h ocorrerá a grande festa de aniversário com a presença de várias blogueiras e um coquetel delicioso.

Lembre -se a loja física está localizada a Rua Argentina, 451, Jd. Girassol em Americana. Vá conhecer essa loja que inspira criatividade e inovação.