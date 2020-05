Chico propõe que Omar abra todo o comércio na segunda-feira

O ex-deputado chico Sardelli(PV), visitou prefeito de Americana, Omar Najar(MDB), nesta terça-feira(13), para propor a reabertura do comércio na cidade. O plano apresentado por Chico já seria iniciado na próxima segunda-feira(18).

O ciclo de abertura seria inciado com 30% da capacidade do estabelecimento. Ainda de acordo com o plano, os comerciantes teriam que oferecer álcool aos clientes e só poderiam ingressar nos locais os clientes que estiverem de máscara. O plano também torna obrigatório o distanciamento de 2 metros entre as pessoas.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

“Acredito que podemos fazer uma abertura programada e responsável do comércio em nossa região. Tenho defendido a ideia frente ao número de casos registrados até o momento. Temos que agir com consciência para reabrir o comércio de uma forma gradual e responsável ou a economia de Americana será intensamente prejudicada”, comenta Chico em uma publicação de sua página oficial nas redes sociais.

No dia 8 de junho os estabelecimentos poderiam operar com 60% da capacidade descrita o AVCB (Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O comércio retomaria a atividade normal no dia 9 de julho.

Confira os ciclos:

1° CICLO: Início dia 18 de Maio: Abertura de todo o comércio de Americana com a limitação máxima de 30% da capacidade operacional verificada por meio dos AVCBs (Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para cada estabelecimento.

2º CICLO: Início dia 08 de Junho: Aumento da capacidade operacional em todo o comércio para o índice de 60%, observando as normas obrigatórias dispostas anteriormente.

3º CICLO: Início dia 06 de Julho: Abertura de 100% do comércio local, seguindo as normas obrigatórias.