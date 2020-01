Chuva causa estragos e quedas de árvores em Americana

A pancada de chuva que caiu sobre Americana e toda a região na tarde desta terça-feira(28), causou estragos em diversos pontos da cidade.

No Jardim Helena, em Americana, uma árvore caiu com a força do vento e atingiu um veículo.

O veículo, um Renault, era conduzido por uma mulher que conseguiu sair ilesa do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a árvore.

Outra árvore caiu na rotatória da Praça Andréia Guigolin, próximo a Escola Estadual Monsenhor Nazareno Maggi, no Jardim Planalto, em Americana. Em ambos os casos o trânsito foi prejudicado. Ninguém se feriu.