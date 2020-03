Clientes fazem fila do lado de fora de banco em Santa Bárbara

Diversos clientes que precisaram pagar suas contas formaram uma fila nesta quinta-feira(19), na agência do Bradesco, em Santa Bárbara d’Oeste.

O banco organizou a fila do lado de fora do banco e os os clientes eram chamados pelo nome. Na foto enviada pelo leitor é possível ver idosos entre os clientes do banco.

Em Americana um leitor flagrou uma grande aglomeração na lotérica da Avenida Pascoal Ardito, contrariando as orientações das autoridades sanitárias.