Com 49 casos confirmados, Omar pede ao governador a reabertura do comércio

O prefeito de Americana, Omar Najar, encaminhou nesta segunda-feira(27), uma carta ao governador João Doria, em que pede a reabertura do comércio da cidade. Americana já conta com 49 casos confirmados da doença, sendo 3 mortes.

A carta é assinada pelo prefeito e representantes de entidades como a Associação Comercial e Industrial de Americana, Ordem dos Advogados do Brasil, Soncovam, AEAA, Ciesp, Fiesp, Aescon, Sincomércio e Sinditec.

“A cidade vem sendo submetida a regime de paralisia desproporcional aos problemas enfrentados na saúde pública”, diz um trecho da carta. No documento Omar afirmou que a cidade conta com 68 leitos com respiradores e desses um número mínimo está ocupado.

“Não faz sentido esvaziar os corredores comerciais enquanto também os hospitais do município estão esvaziados. Solicitamos a vossa Excelência que se estabeleça uma interlocução com as autoridades de saúde do Estado, com vistas a encontrar um meio termo que permita a retomada dos trabalhos”, disse o prefeito com o apoio das entidades.

Ainda não há resposta do governo do Estado.