Com aplausos, morador de Americana recebe alta na Unimed após coronavírus

Após permanecer 19 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed Americana para tratamento de complicações causadas pela Covid-19, o paciente Flávio Galinari, de 48 anos, morador do bairro Jardim Novo Paraíso, de Americana, teve alta nesta sexta-feira (17). Ele é o primeiro paciente com a confirmação da doença a ser internado na unidade de saúde.

O paciente, que trabalha como motorista, chegou ao hospital no dia 30 de março após piora de um quadro de falta de ar, tosse seca e febre, sintomas que tiveram início sete dias antes da hospitalização, após uma viagem que fez para um cruzeiro. Com a alta, o paciente poderá seguir sem restrições por já ter cumprido o período de 14 dias de isolamento, determinado pelo Ministério da Saúde.

“Todo o tratamento do paciente foi realizado segundo o protocolo de atendimento da instituição, que é baseado nas recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde”, ressaltou a diretora de Provimento da Saúde, a médica Elisangela Campaner Tribulatto.

Vida nova

A alta do paciente foi comemorada por toda a equipe assistencial e multidisciplinar do Hospital Unimed Americana.

Para Flávio Galinari, a sensação é de nascer de novo. Ele reforçou a importância do isolamento para evitar o contágio da doença e agradeceu a todos pelo tratamento, que resultou em sua recuperação.

“Só tenho a agradecer a Deus e às mãos abençoadas que cuidaram de mim aqui no hospital. O cuidado que eles têm com a gente é demais, da limpeza até o médico, todos excelentes, fui muito bem tratado, só tenho a agradecer por tudo. A sensação agora é de ter uma vida nova porque o sofrimento é muito grande”, disse, emocionado.

A esposa, Solange Galinari, 43 anos, falou que os dias à espera da recuperação foram de fé e esperança.

“É algo inexplicável, foram dias angustiantes, sofridos, mas sempre entregando nas mãos de Deus porque Ele é maior e sabe a hora certa. Isso nos ensinou a amar mais, a perdoar mais, a respeitar mais, e dar valor a algo que às vezes deixamos para trás”, destacou.

Na saída do hospital, o paciente também foi homenageado por familiares e amigos, que o receberam com aplausos, cartazes e balões.