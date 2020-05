Comércio volta a funcionar a partir do dia 1º de junho, diz Doria

Comércio volta a funcionar a partir do dia 1º de junho, diz...

O governador do estado, João Doria, disse em entrevista a rádio Jovem Pan, que o comércio do estado de São Paulo será reaberto a partir do dia 1º de junho. A medida deve ser tomada de forma escalonada.

“Até 31 de maio, é a fase mais difícil, mais dura e mais drástica do coronavírus, não apenas para São Paulo, mas para o Brasil. O número de mortos, infelizmente, tende a crescer, e o número de pessoas infectadas também”, afirmou o governador.

“Haverá um momento, sim, a partir de 1º de junho em fases escalonadas, cuidadosas, zelosas, e isso feito com o setor privado para a flexibilização”, disse Doria.

Ainda de acordo com o governador, a retomada será feita a partir da identificações das regiões. Será levado em conta o número de casos de cada região e a capacidade de atendimento das unidades de saúde.

A flexibilização deve ser anunciada no dia 27 de maio em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.