Foi confirmado na tarde desta segunda-feira(16), o segundo caso de coronavírus na região metropolitana de Campinas.

Trata-se de uma mulher de 48 anos que esteve na Europa no início do mês retornou ao Brasil no dia 8 de março.

Ela ficou isolada em casa, mas por conta da piora do caso foi internada já UTI da PUC Campinas.

O estado de saúde da mulher é considerado estável.