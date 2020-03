Coordenador do centro de contingência do coronavírus em SP está contaminado

O governador do Estado de São Paulo, João Doria Jr. confirmou na noite desta segunda-feira(23), que o médico Davi Uip, está contaminado pelo vírus COVID-19.

Uip é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no estado esteve em diversas coletivas juntamente com o governador e outras autoridades do estado.

O governador, que teve contato com o médico, afirmou que realizou o teste e que o resultado deve ser divulgado nesta terça-feira(23).