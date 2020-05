Coren-DF identificou e vai processar bolsonaristas que agrediram enfermeiros

Na manhã deste sábado(2), profissionais da Enfermagem se reuniam na Praça dos 3 Poderes, respeitando todas as regras de distanciamento social, para realizar um protesto em memória dos 55 enfermeiros, técnicos e auxiliares que já perderam a vida na linha de frente do combate ao coronavírus.

A manifestação seguia pacífica, até que um senhor e uma senhora, que são contra o isolamento social e consideram a pandemia da Covid-19 uma invenção da mídia, partiram aos gritos para agressões físicas e verbais contra enfermeiras que participavam do ato. Uma das enfermeiras, que protestava silenciosamente e não reagiu, foi tomada violentamente pelos braços pelo agressor.

Um terceiro elemento do grupo de agressores fez um vídeo e publicou nas redes sociais, dizendo que o protesto era fake news, que moradores de rua haviam sido abordados e convencidos a usar jalecos brancos, para se passar por médicos. Depois de ultrapassar 20 mil visualizações, o vídeo foi apagado.

De acordo com uma nota divulgada para a imprensa, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) juntou todo o material probatório, identificou os agressores e vai processar cada um deles, pelos atos que praticaram hoje. A violência perpetrada contra a Enfermagem do Distrito Federal, em pleno Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, não ficará impune, será respondida judicialmente, para que não mais se repita.

“Lamentavelmente, esse episódio retrata a triste realidade de milhares de profissionais da Enfermagem, que trabalham para salvar vidas e sofrem violência nos hospitais do país, caladas e calados, sem chance de se defender”, disse o Coren-do Distrito Federal através de nota.

Veja o vídeo da agressão