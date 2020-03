Coronavírus: Americana decreta estado de atenção

O prefeito de Americana, Omar Najar, reuniu seu time de secretários na manhã deste domingo(15), para discutir medidas contra o coronavírus na cidade.

Omar instalou o comitê de crise e determinou a suspensão das aulas municipais a partir desta segunda-feira (16). A suspensão será gradual, começando amanhã sem a contagem de faltas. A partir do dia 23/3 as aulas serão definitivamente suspensas.

Omar também determinou o cancelamento de eventos com mais de 100 pessoas, incluindo festas, igrejas, entre outros.

Foram suspensas todas as férias que estavam programadas para os servidores de saúde. O decreto oficial será publicado amanhã no diário oficial do município.

Confira as medidas adotadas: