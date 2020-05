Corpo de homem é encontrado no Ribeirão Quilombo

O corpo de um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado na tarde deste sábado dentro do Ribeirão Quilombo, em Americana.

Alguns ciclistas que estavam passando sobre o viaduto Abdo Najar avistaram algo diferente dentro do Rio. Eles acionaram os Bombeiros para confirmação. Já no local e ainda de cima do viaduto foi ratificado pela guarnição que se tratava de um corpo humano.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Diante dos fatos a guarnição se dirigiu as margens do Rio Quilombo e com o uso das técnicas adequadas realizou a retirada do corpo, se tratando de pessoa do sexo masculino de idade aproximada de 52 anos, que estava enroscado nas galhadas no leito do Rio.

O local foi isolado e a perícia técnica foi acionada. Ainda não há informações sobre a identidade do homem e a causa da morte.