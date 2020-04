Crema diz que funcionário não está com coronavírus

A rede de supermercados Crema desmentiu nesta quarta-feira(8), a informação de que um funcionário da empresa estaria contaminado pelo novo coronavírus.

De acordo com a empresa, mensagens falsas de áudio estão sendo enviadas pelas redes sociais com a mensagem de que um funcionário do mercado estaria contaminado com o COVID-19.

A rede garantiu que não passa de uma fake news. “Além dos cuidados com nossos clientes, reforçamos sobre a prática de higiene de hora em hora, além da utilização de álcool em gel para toda a nossa equipe”, disse o post.