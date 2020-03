Crema e São vicente divulgam carta que culpa fornecedores por aumento nos preços

Supermercados da região divulgaram nesta semana uma carta aberta em que a APAS- Associação Paulista de Supermercados, culpa os fornecedores pelo aumento do preço dos produtos nas prateleiras dos supermercados.

Na carta compartilhada nas redes sociais do São Vicente e do Crema, a APAS diz que há diversas etapas de fabricação até a entrega do produto no supermercado e, como parte mais próxima dos consumidores, os supermercados repassam os custos dos produtos que compram mais um adicional para manter o funcionamento do negócio.

A associação garante que orienta os associados a continuar não aumentando a marge e apenas repassar o aumento dos fornecedores.

Alguns consumidores não concordaram com a justificativa das redes. “O mercado não compra a mercadoria hoje para vender hoje. Mas sim compra-se um bom estoque para garantir alguns dias…essa justificativa não cola pois os preços subiram do dia para a noite”, afirmou uma consumidora na página do Supermercado Crema no Facebook.