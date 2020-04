Criado em Americana, Cristiano da dupla com Zé Neto raspa cabeça em live

Criado em Americana, Cristiano da dupla com Zé Neto raspa cabeça em...

Durante a quarentena, as lives de cantores estão agitando a internet. Hoje não foi diferente com a dupla Zé Neto & Cristiano. Cristiano que possui uma ligação com a cidade de Americana raspou a cabeça após a dupla arrecadar mais de 200 toneladas de alimentos durante a transmissão.

Embora tenha nascido em Ribeirão Preto, quando criança, Irineu Vaccari(nome de batismo de Cristiano), que é filho de Zenaide e Ângelo Vaccari, morou na rua Bastos Tigre, no bairro Antônio Zanaga.

Durante a transmissão, Cristiano disse que deixaria o parceiro Zé Neto raspar seu cabelo caso a meta de 200 toneladas de alimentos fosse batida.

Quando a meta foi alcançada ele cumpriu a promessa. Durante o show os dois se emocionaram e deram um abraço.

A transmissão alcançou 1,8 milhões de visualizações simultâneas.