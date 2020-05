DAE realiza desinfecção de espaços públicos em Americana

Com o objetivo de prevenir a transmissão do Covid-19 no município, o prefeito de Americana, Omar Najar, acordou com o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) para que a autarquia execute a higienização de todas as unidades de saúde e de áreas de circulação de pessoas, como terminal rodoviário, hospitais, entre outros. O serviço de desinfecção vem sendo realizado diariamente na cidade.

Segundo o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia, os profissionais do DAE estão aplicando para a higienização dos locais uma solução de hipoclorito de sódio, a mesma usada para o serviço em outros municípios.

Entre os locais que já foram desinfectados estão os hospitais Samaritano, Unimed, São Lucas e São Francisco; o Terminal Urbano; os postos de saúde dos bairros Parque Gramado, Dona Rosa, Parque das Nações, CAPS adulto, CAPS infantil, Vigilância Sanitária e Epidemiológica.

Paralelamente, o DAE dá sequência aos trabalhos normais da autarquia.