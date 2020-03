DAE vai higienizar ruas e postos de Americana

O prefeito de Americana, Omar Najar, acordou com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) para que a autarquia execute a higienização de todas as unidades de saúde e de áreas de circulação de pessoas.

O objetivo é ampliar as ações de prevenção ao coronavírus no nosso município, pois vai higienizar espaços que continuam recebendo fluxo de pessoas, como áreas das unidades de saúde, terminal rodoviário, etc.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O trabalho se inicia na próxima segunda-feira (30) e, segundo o diretor geral do DAE, Carlos Zappia, será aplicada uma solução de hipoclorito de sódio, que vem sendo utilizada para higienização de ruas em outros municípios. “Será feito por profissionais do DAE, que terão à disposição todos os EPIs necessários para o trabalho. Serão feitos alguns testes a respeito das ações e a partir de segunda iniciaremos as ações”, disse Zappia.

O tempo de duração para a ação ainda não foi definido pelo DAE e dependerá da dinâmica do trabalho nesses locais.

O DAE destaca ainda que não haverá descuido nos trabalhos normais da autarquia.