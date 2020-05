Defesa Civil alerta para a chegada de uma frente fria

A Defesa Civil de Americana alerta para a passagem de uma frente fria na região da madrugada do dia 23 até o dia 25. As informações são do boletim meteorológico da Coordenadoria Regional e Estadual de Defesa Civil.

Ainda segundo o boletim, o pico de frio poderá ocorrer na madrugada de domingo (24).

Nesse período, a Defesa Civil instrui sobre alguns cuidados:

– Abrigar-se para proteger do frio;

– Animais de estimação não devem ficar desprotegidos durante a madrugada;

– Atenção com pessoas em situação de vulnerabilidade.