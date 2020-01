Defesa Civil alerta para possíveis tempestades a partir desta sexta-feira

A Prefeitura de Americana, por meio da Defesa Civil, informa que nesta sexta-feira (31) haverá condições favoráveis para tempestades de forte intensidade no Estado. Essa precipitação virá seguida por descargas elétricas e rajadas de vento. A comunicação foi feita pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Ainda de acordo com o órgão estadual, no período entre sábado (1º) e segunda-feira (3), uma nova área de instabilidade manterá a condição para tempestades intensas pontuais em grande parte do território paulista. Essas precipitações virão acompanhadas por intensa atividade elétrica e rajadas de vento forte. As regionais mais afetadas serão as de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, Campinas, Sorocaba, Vales do Ribeira e Paraíba, Baixada Santista, Litoral Norte e a Região Metropolitana da Capital. Nas demais regionais, também haverá chuva, porém com intensidade um pouco menor do que nestas áreas citadas.

Por isso, a Defesa Civil de Americana orienta que a população esteja atenta às seguintes recomendações: não avançar em caso de visíveis alagamentos; não se esconder debaixo de árvores; desconectar aparelhos da tomada; procurar abrigo, não permanecendo em piscinas e campos de futebol, principalmente em casos de rajadas de ventos e raios.