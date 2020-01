DEM apoiará candidato do PSDB para prefeitura de Americana

O presidente do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Americana, Roger Willians, recebeu nesta quinta-feira(16), a confirmação do apoio do DEM (Democratas).

O partido que é liderado pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, apoiará o projeto tucano para a Prefeitura de Americana. Nomes como Vanderlei Macris, Rafael Macris e Roger Willians devem ser testados para a prefeitura.

O encontro com o presidente da sigla municipal, Oswaldo Nogueira, fechou o acordo entre DEM e PSDB, que já conta com um grupo estruturado para disputa das eleições deste ano.