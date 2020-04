Deputada nega internações e diz que hospitais estão vazios durante carreata em Americana

A deputada Adriana Borgo(PROS) disse neste sábado(18), que os hospitais estão vazios para o tratamento do coronavírus. Ela esteve na carreata que aconteceu pelas ruas de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A deputada é apoiadora de Márcio França(PSB) que ficou em segundo lugar na disputa com o governador João Doria(PSDB). Borgo foi trazida a cidade pelo ex-vereador Guilherme Tiosso que pertence ao mesmo partido.

A parlamentar negou os casos de contágio do covid-19 que estão internados em hospitais de campanha. “Usaram o medo, o pânico, esse desespero que é você não saber se vai contaminar alguém, se está doente. Você vai nos hospitais de campanha e vai nos hospitais, é zero, os leitos estão vazios”, disse a deputada.

“Ao invés de usar o dinheiro para aplicar nos hospitais já existentes, se constrói hospitais milionários para lavar dinheiro e pra enganar o povo”, afirmou Borgo.

Em uma foto compartilhada em sua página no Facebook a deputada aparece ao lado do Major Crivelari, presidente do PSL de Americana e Tiosso.