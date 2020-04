Deputados do PSL pedem impeachment de João Doria

Deputados estaduais protocolaram nesta quarta-feira(22), um pedido de impeachment do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O documento é assinado por Frederico D’Ávila(PSL), Gil Diniz (PSL), Douglas Garcia (PSL), Major Mecca (PSL) e Valéria Bolsonaro (PSL).

Frederico d’Avila acusa Doria de violar diversos princípios constitucionais da legislação brasileira. “Um deles, é o acordo que fez com as quatro maiores operadoras do país para monitorar os cidadãos paulistas. Em seu discurso, disse ainda que poderia prender o cidadão que desobedecer a quarentena”, disse em nota o deputado.

Doria também é acusado por uso indevido e ilegal de bem público. A utilização de um helicóptero do Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que causou muita polêmica, estava empregado na proteção de matas e rios no estado e o governador tentou transformá-lo em transporte executivo para uso privativo.

O pedido seguirá a tramitação na Assembléia Legislativa do estado de São Paulo após ser analisado pelo procurador-geral. A decisão da aprovação ou arquivação do pedido ficará a cargo do presidente da casa, Cauê Macris(PSDB).