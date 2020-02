Diego De Nadai critica Área Azul da gestão Omar Najar

O ex-prefeito cassado de Americana, Diego De Nadai usou suas redes sociais para criticar a área azul da região central da cidade nesta terça-feira(4).

A postagem com uma foto da rua Cândido Cruz foi compartilhada acompanhada de uma crítica ao ‘idealizador’ da cobrança.

“Centro de Americana, rua Cândido Cruz ,agora as 11:42! Parabéns ao idealizador do projeto AREA AZUL! Acabando com o Centro e seus empregos!”, disse o ex-prefeito em clara crítica ao atual prefeito e inimigo político, Omar Najar(MDB).

Na gestão de De Nadai a cobrança era feita por funcionárias da GAMA (Guarda Armada Municipal de Americana) que anotavam em talões o horário dos veículos e valor pago. Hoje a cobrança é informatizada.