A Diocese de Limeira determinou a suspensão de todas as missas e celebrações em Americana e em mais 15 cidades de sua jurisdição. A medida atende as recomendações para evitar a propagação do COVID-19.

O decreto assinado pelo Bispo Diocesano, Dom José Roberto Fortes Palau, determina que sejam suspensas todas as missas diárias até a segunda ordem.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Também foram suspensas as comunhões aos idosos e enfermos. Demais atividades como catequeses, encontros religiosos também estão suspensas até nova ordem