A diretora da Escola Estadual Germano Benencase, em Americana, foi afastada após humilhar alunos obrigando eles a usarem o uniforme da unidade com a palavra “empréstimo”.

O caso aconteceu no Jardim Alvorada e ganhou repercussão nacional após a irmã de um aluno compartilhar as fotos do uniforme nas redes sociais.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo a diretora não faz mais parte do quadro de funcionários. O órgão repudiou a atitude.