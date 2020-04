Doação da dupla Rick & Renner para Americana foi pedido de Ricardo Molina

As doações arrecadadas pela dupla Rick & Renner para Americana foram articuladas pelo empresário Ricardo Molina. Durante a transmissão que aconteceu neste sábado(25) a dupla a dupla agradeceu o apoio.

Molina é muito próximo de Rick e pediu para ele que destinasse parte dos recursos para a cidade. “Assim que fiquei sabendo da transmissão, pedi para que eles ajudassem de alguma forma nossa cidade e fui prontamente atendido”, conta.

“A gente com certeza vai, no momento que tudo estiver definido as doações, a gente vai estar distribuindo isso entre as pessoas que precisam”, garantiu Rick.

As doações feitas através da live serão destinadas a diversas instituições, entre elas o Fundo Social de Solidariedade de Americana que faz o trabalho de arrecadar alimentos e distribuir para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Veja o vídeo: