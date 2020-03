Dória afronta Bolsonaro e divulga resultado de exame

O governador do Estado de São Paulo, João Doria Jr, divulgou na manhã desta terça-feira(24), o resultado do seu exame para COVID-19, realizado no Hospital Albert Einsten, no Morumbi, em São Paulo.

O governador colheu o material ontem, após Davi Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no estado testar positivo para o vírus.

A divulgação do resultado do exame na íntegra, incluindo outro tipos de vírus, é uma clara afronta ao presidente Jair Bolsonaro que possui mais de 15 infectados em seu grupo de trabalho incluindo ministros, segurança e até a advogada.

O presidente já testou duas vezes o vírus, mas se recusa a divulgar a íntegra do seu exame.