Doria anuncia reabertura do economia no estado dia 11 de maio

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira(22), a reabertura do comércio em todo o estado de São Paulo. Não foi detalhado como será feito o processo de abertura, isso deverá ser anunciado no dia 8 de maio.

A informação foi confirmada em uma coletiva de imprensa realizada no início da tarde no Palácio dos Bandeirantes, na capital.

De acordo com o governador, a retomada do comércio deve acontecer a partir do dia 11 de maio e deve ser de forma gradual. O programa anunciado pelo governo será chamado de “Plano São Paulo”.

Veja o anúncio: