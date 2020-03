Dória determina fechamento de shoppings e academias em SP

O governador de São Paulo, João Doria, pediu hoje (18) o fechamento dos shoppings centers e de academias de ginástica da região metropolitana de São Paulo a partir da próxima segunda-feira (23) até o dia 30 de abril. Medida visa conter a disseminação do novo coronavírus.

A recomendação, por enquanto, não é direcionada aos shoppings e academias do interior e do litoral paulista.

“Não há razão para pânico ou correria. São medidas preventivas”, ressaltou o governador, justificando a atitude com razões sanitárias e de proteção aos funcionários.

Além disso, o governador anunciou também que os postos do Poupatempo e do Detran terão contenção de fluxo. Eles não serão fechados no momento, mas a intenção é diminuir bastante o fluxo nesses locais para evitar aglomeração e a propagação do vírus. “Estamos regulando o fluxo nessas unidades. Não há fechamento, mas regulação para permitir fluxo adequado e sem concentração de pessoas”, falou Doria.

O governador disse ainda que, neste momento, não vê razões para medidas mais drásticas, como impedimento de que pessoas possam ir às praias no litoral paulista ou fechamento de bares e restaurantes. Mas pediu prudência para a população e ressaltou que elas devem evitar aglomeração de pessoas. “Não é recomendável aglomeração de pessoas em qualquer região do estado”.