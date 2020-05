Doria diz que vai prorrogar quarentena no estado

O Governador João Doria afirmou nesta segunda-feira(25), que vai prorrogar a quarenta no estado de São Paulo a partir do dia 1 º de junho. A informação foi divulgada pelo tucano durante entrevista à Globo News.

De acordo com o governador a quarentena será inteligente e vai funcionar de forma heterogênea no estado. “Teremos uma nova quarentena, não é imaginável que não tenhamos uma nova quarentena, mas ela vai ser inteligente”, garantiu.

Ainda segundo o governador, as medidas serão tomadas de acordo com a situação do Covid-19 de cada região do estado.

A quarentena atual está prevista para terminar no dia 31 de maio. Os detalhes do novo sistema adotado pelo governo devem ser anunciados no dia 27 de maio, durante uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Notícia em atualização