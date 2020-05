Doria prorroga quarentena até dia 31 de maio no estado

O governador João Doria anunciou nesta sexta-feira(8), a prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo até o dia 31 de maio. O anúncio foi feito no início da tarde em uma coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital.

“A quarentena está salvando vidas no estado”, disse o governador ao fazer o anúncio da prorrogação. De acordo com Doria, a medida é válida para as 645 cidades do estado.

A ideia do governo era retomar as atividades na próxima segunda-feira(11), mas por conta do número de contaminados no estado e do baixo isolamento, a quarentena foi estendida.

“Autorizar o relaxamento agora seria colocara milhares de vidas em risco”, afirmou Doria.

