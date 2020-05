Doria quer antecipar feriados para a próxima semana

O governador João Doria(PSDB) afirmou nesta segunda-feira (18), que quer antecipar os feriados do estado. A declaração do governador foi feita durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com o governador, o estado pode antecipar o feriado do dia 09 de julho, da Revolução Constitucionalista, para a próxima segunda-feira(25). Ele afirmou que vai enviar um projeto em regime de urgência para a ALESP – Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

Na capital, o prefeito Bruno Covas propôs antecipar os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e Consciência Negra (20 de novembro), para a próxima quarta-feira (20) e quinta (21), com ponto facultativo na sexta-feira (22).