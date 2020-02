Dr. Ondas quer construção de passarelas para pedestres nos viadutos das avenidas Cillos e Iacanga

O vereador Dr. Alfredo Ondas (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana moções de apelo a 17 deputados estaduais e a 22 deputados federais solicitando a intervenção dos parlamentares junto ao Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) para a construção de passarelas para pedestres nos viadutos das avenidas Cillos e Iacanga sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Nos documentos, Dr. Ondas relata a falta de segurança para os pedestres que atravessam os viadutos e destaca já ter solicitado melhorias em requerimentos apresentados em 2013, 2015 e 2017, sem ter recebido respostas do DER. “Em ambos os viadutos o guarda corpo limitante da faixa de circulação de pedestres é muito baixo, ficando em altura inferior ao centro de gravidade do corpo humano de um indivíduo de altura mediana. Isso faz com que, em caso de um momentâneo desequilíbrio, a pessoa cair sobre a rodovia”, aponta.

O vereador pede apoio dos deputados para que o DER tome providências visando a segurança dos pedestres. “O setor de engenharia do DER pode apresentar a solução adequada, seja na colocação de aparato que elevasse a altura desse guarda corpo ou mesmo a construção de passarela do tipo ‘gaiola’ ao lado do viaduto, bem como outra medida qualquer que visasse a preservação da vida dos usuários”, conclui Dr. Ondas.

As moções serão discutidas e votadas pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (6).