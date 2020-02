Dr. Otto pede informações sobre melhorias no Parque Tio Gága

O vereador Dr. Otto Kinsui (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre manutenção e melhorias no Parque Tio Gága, localizado entre as ruas Otaviano Oladio da Silva e Guerino Gobbo.

No documento, o parlamentar afirma ter sido procurado por moradores das imediações e frequentadores da praça que solicitaram a execução de serviços no local. “Embora as iniciativas de melhorias no parque por parte da população e frequentadores existam, em visita pelo local pudemos notar o abandono da prefeitura. Deste modo, solicitamos que estudos sejam realizados a fim de dar continuidade ao projeto”, aponta.

Dr. Otto pergunta no requerimento se existem pedidos e estudos de melhorias para o local e quais são. Questiona, ainda, se existe previsão para limpeza do local, retirada de galhos secos, capinação e poda de árvores e quando foi feita a última manutenção no parque. O parlamentar pede também informações sobre falta de iluminação, calçamento, banheiros e bebedouros.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de quinta-feira (13).