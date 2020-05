Casal é preso após furtar picanha e costela em supermercado

Um casal foi preso após furtar produtos do Supermercado São Vicente, da Rua Limeira, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta sexta-feira(22).

O homem de 32 anos e a mulher de 37 estavam no setor de carnes, quando o vigilante responsável pelas câmeras desconfiou do furto. O fiscal da loja foi avisado e ao abordou a dupla na saída do supermercado.

O casal estava saindo com 5 pacotes de costela, 3 pacotes de picanha, 1 frasco de álcool em gel e 3 caixas de unha postiça escondidos na bolsa da mulher.

A Polícia Militar foi acionada e o casal encaminhado para o Distrito Policial de Santa Bárbara, onde foi determinada a prisão em flagrante e a transferência da mulher para a cadeia feminina de Monte Mor e o homem para a cadeia de Sumaré.