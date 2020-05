Durante a quarentena, apenas 7 dos 19 vereadores apresentaram projetos de lei

Durante o período de quarentena, apenas 7 dos 19 vereadores da Câmara Municipal de Americana apresentaram projetos de lei. O número está no levantamento realizado pelo Portal de Americana através do sistema de transparência da casa.

Desde o dia 16 de março, quando a casa decretou a suspensão das atividades, até a manhã desta quinta-feira(21), apresentaram documentação para a criação de projetos os vereadores, Rafael Macris, Maria Giovana, Professor Padre Sérgio, Gualter Amado, Kim, Pedro Peol e Marschelo Meche.

Os projetos apresentados pelos sete vereadores versam sobre diversas temáticas como a criação do Fundo Municipal de Combate ao coronavírus, proposto por Gualter, Dia do Atirador do Tiro de Guerra, proposto por Pedro Peol e a redução de salários dos agentes públicos da cidade, protocolado por Rafael Macris.

Maria Giovana propôs uma lei que assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde da cidade. Padre Sérgio assina o projeto que autoriza a prefeitura a distribuir merenda durante o período de suspensão das aulas. Já o projeto do vereador Meche dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel nos transporte.