Em reunião, Bolsonaro chama Doria de ‘bosta’ e Witzel de ‘estrume’

Durante a reunião ministerial do dia 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro ofendeu os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. O vídeo foik divulgado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello.

Bolsonaro chamou João Doria de ‘bosta’ e Wilson Witzel de ‘estrume’. O presidente também se referiu ao prefeito de Manaus como ‘bosta’.

“Que os caras querem é a nossa hemorroida! É a nossa liberdade! Isso é uma verdade. O que esses caras fi zeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso.

Veja um trecho do vídeo: