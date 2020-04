Em vídeo de 2019, ministro Teich sugere escolha entre salvar adolescente ou idoso

O novo Ministro da Saúde acaba de ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro e vídeos que circulam nas redes sociais já causam polêmica.

Em um vídeo gravado em 2019, onde o médico Nelson Teich fala sobre os desafios para administrar o dinheiro da saúde, ele sugere a escolha entre salvar um adolescente ‘que tem a vida inteira pela frente’ ou um idoso ‘que pode estar no final da vida’.

“Você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ver no que você vai investir. Então se eu tenho uma pessoa que é mais idosa, que tem uma doença cronica avançada e ela teve uma complicação. Para ela melhorar eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro pra investir num adolescente, que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é um adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e o outro é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha?”, diz o médico.

O discurso não faz menção sobre o coronavírus e sim sobre tratamentos oncológicos e foi publicado em 25 de abril de 2019 pelo 9º Fórum Nacional Oncologia – Complexidade do Sistema de Saúde Brasileiro.

Veja o trecho do vídeo: