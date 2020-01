Empresa assume gestão do PA Zanaga a partir deste sábado

O atendimento ao público no Pronto-Atendimento (PA) do bairro Antônio Zanaga passará a ser realizado pela Hygea a partir deste sábado, 1º de fevereiro. A empresa já havia iniciado o processo de transição no dia 21 de janeiro, após ter assinado o contrato no valor de R$ 466.166,63 mensais. Toda a equipe que atendia na unidade foi transferida para o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM), principalmente ao novo pronto-socorro, que necessita reforço de pessoal, dadas as dimensões daquele novo ambiente.

O processo de gestão compartilhada no PA Zanaga resultou de um esforço do prefeito, Omar Najar, juntamente com o secretário de Saúde, Gleberson Miano, que buscou a alternativa para suprir o déficit em relação ao novo pronto-socorro e também ampliar a oferta de médico pediatra na unidade do bairro Antônio Zanaga, cujo atendimento era realizado três vezes na semana e será, agora, de segunda a sexta-feira.

A medida também teve como objetivo acabar com as constantes ausências de médicos na unidade, já que com a nova gestão, a empresa obrigatoriamente deverá suprir as eventuais ausências de médicos nos plantões, o que nem sempre era possível ser feito com os profissionais que atendem no HM.

Gleberson Miano disse que esta sempre foi uma demanda [da Secretaria], pelo pouco número de funcionários concursados que há na rede pública de saúde, que sempre aconteceu de faltar médico no PA Zanaga e acredita que, agora, a situação irá mudar para melhor. “A gente acredita que o atendimento vai melhorar bastante. A empresa tem a responsabilidade; se faltar um médico ela tem que repor, se algum médico não se adequar à nossa maneira de trabalhar, que é atender bem a população, atender com agilidade e trabalhar com carinho, a gente pede a substituição para a empresa e ela tem que substituir esse profissional”, explicou.

Com o novo contrato a empresa irá disponibilizar quatro médicos para clínica geral; um médico pediatra; um médico responsável técnico; dez enfermeiros; um enfermeiro responsável técnico; 15 técnicos de enfermagem; seis recepcionistas; seis auxiliares de limpeza; um farmacêutico e um assistente social, totalizando 46 funcionários. O contrato tem prazo de 12 meses para execução dos serviços, podendo ser prorrogado até o limite previsto na lei federal nº 8.666/1993.

O PA Zanaga funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e conta com serviço de assistência médica em urgência e emergência, com atendimento em clínica geral e pediatria, além dos procedimentos na área da enfermagem. A unidade realiza aproximadamente 6,5 mil atendimentos mensais, considerando as três especialidades.