Empresa oferece consultoria gratuita a microempresários de Americana e região

A Universidade da Microempresa, presente em mais de 1.100 cidades de todo Brasil chega na cidade de Americana oferecendo uma consultoria online gratuita para pequenos e microempresários.



A Universidade da Microempresa é um programa de apoio ao pequeno e microempresário, oferecendo diversas soluções como Treinamentos, Consultorias, Ações e Estratégias de Marketing Digital, além de vários outros recursos que auxiliam o pequeno e microempresário a como captar novos clientes, fidelizar os atuais clientes e vender mais todos os dias.

A Universidade da Microempresa está oferecendo uma consultoria online 100% gratuita para os 50 primeiros inscritos. “Nessa consultoria que será online, vamos aplicar um Diagnóstico da empresa e mostrar algumas ações e estratégias que já podem ser feitas no dia seguinte e já colher resultados”, conta Danilo Vieira da U.M.E.

Para se inscrever e concorrer a essa consultoria, basta acessar > bit.ly/Consultoria_UME e fazer sua inscrição.

Principalmente agora nesse período de Isolamento Social que estamos passando com as pessoas em casa, a tendência é que a internet seja cada vez mais utilizada, porém, muitos pequenos e microempresários, sequer sabem de Marketing Digital e internet e com isso, correm sério risco de fecharem as portas de vez. O objetivo desse diagnóstico é mostrar algumas ações e estratégias que eles já possam aplicar no dia seguinte e ter a chance da empresa resistir a todo esse momento difícil que estamos enfrentando com o coronavírus”, conclui Danilo.

