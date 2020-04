Empresária de Americana diz que está curada do coronavírus

A empresária de Americana Viviane Corral anunciou nesta sexta-feira(17), através de suas redes sociais que está curada do coronavírus. O exame foi feito em um laboratório particular de Americana no dia 14 de abril.

“Sim! Tive covid-19. Curada! Fiquem em casa”, disse a empresária em uma postagem no Instagram com o resultado do exame.

Viviane teve dois casos de contaminação na família. Primeiro o esposo, Gustavo Azzolin, que também foi curado. Já o pai, Florindo Corral, morreu no dia 4 de abril após ficar internado em um hospital particular por contrair o vírus.