Empresário doa máscaras para o Hospital Municipal

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, recebeu a doação de máscaras confeccionadas por meio de tecnologia de impressora 3D. Com os novos equipamentos, os profissionais estarão mais protegidos porque ficarão com a região dos olhos totalmente coberta, diferente das máscaras convencionais, que cobrem somente boca e nariz. Além disso, a placa transparente que cobre o rosto é de fácil higienização.

As máscaras foram doadas pela empresa de equipamentos médicos, Vitaltech Comércio e Serviços, em parceria com a FORG3D. O representante da Vitaltech, Thiago Godoy, explicou que o projeto foi desenvolvido no exterior. Mas, devido à pandemia de coronavírus, a empresa se sensibilizou e, junto com a FORG3D, passou a produzir o equipamento e doá-lo a hospitais.

“Agradecemos imensamente a iniciativa das duas empresas. Graças a elas, nossos profissionais podem contar com mais um equipamento de proteção individual (EPI), complementando a proteção que outros dispositivos já oferecem”, avaliou o diretor superintendente da Fusame, José Carlos Marzochi.