Enfermeira do HM é homenageada na Câmara

O Prêmio “Mulheres Destaques do Ano”, da Câmara Municipal de Americana, homenageou na última segunda-feira (9) dezesseis mulheres que se destacaram no exercício de suas atividades no município em 2019. Dentre elas, a enfermeira do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM), Heliete Davoli.

A solenidade contou com uma apresentação da cantora lírica Elizabete Almeida, acompanhada do Trio de Cordas da Orquestra Sinfônica de Americana, composto pelos instrumentistas Paulo Souza, Gilmar Galucci e José Marcelo.

Há mais de 30 anos exercendo a enfermagem, Heliete Davoli iniciou a carreira de enfermeira em 1987, prestando serviço no pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade de Campinas). Graduada em enfermagem no ano de 2005 pela UNIP (Universidade Paulista), assumiu o cargo de concurso público na prefeitura de Americana em 2009, tendo como seu primeiro posto de trabalho o Pronto-Atendimento do bairro Antônio Zanaga. Ela também atuou no Hospital Infantil “André Luiz”, na ala de pediatria do HM e nas unidades de saúde dos bairros Vila Mathiensen e São José (região da Cidade Jardim), em períodos que funcionaram também como pronto-atendimento. Atualmente ela trabalha na ala 1 do HM.