Enfermeira grávida e bebê morrem após contraírem Covid-19

Uma enfermeira de 38 anos morreu nesta terça-feira(28), após contrair o novo coronavírus. O caso aconteceu em Franco da Rocha, próximo a capital do estado de São Paulo.

Selidalva Marques estava nos últimos meses de gestação. Ela e o bebê não resistiram as complicações causadas pelo vírus e faleceram no hospital de Franco da Rocha.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Ela chegou a dar a luz ao filho, mas ele já estava morto.

“Agora a tarde realizei a cerimônia fúnebre da Selidalva Marques por conta do Covid-19! Na semana passada ela foi dar luz a seu bebê, ele infelizmente ele já estava morto. Tenho um apreço muito grande pelo casal que sempre me apoiou na igreja”, disse Everaldo Carlos, pastou da família, no Facebook.