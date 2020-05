Enfermeira voluntária morre com coronavírus em Indaiatuba

Morreu na madrugada deste sábado(23), em Indaiatuba, a enfermeira de Sumaré Luci Clea Silva, de 58 anos. Ela estava internada desde o dia 18 de maio no Hospital Augusto de Oliveira Carvalho.

Luci era diabética e hipertensa e testou positivo para o coronavírus. Ela era Docente e Coordenadora do curso de Enfermagem na Faculdade Anhanguera de Sumaré-SP e Enfermeira voluntária na ONG Voluntárias de Apoio no Combate ao Câncer – VOLACC de Indaiatuba

“E hoje estamos em luto e o céu em festa te recebendo com esse seu sorriso que sempre estava estampado no rosto! Enfermeira, professora, amiga! Gratidão por ter te conhecido e vc ter feito parte da minha jornada por ter sido minha professora na faculdade e por sempre confiar que seus alunos seriam profissionais com todo seus ensinamentos”, disse Juliana Bertolini no Facebook.

“Infelizmente, mais uma perda para o coronavírus! Nossos sentimentos aos familiares e amigos!”, disse o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo.