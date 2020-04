Entenda o porquê o céu ficou avermelhado hoje

As redes sociais foram invadidas por fotos do céu na tarde desta terça-feira (14). Vindas de todas as partes, as fotos mostram uma coloração diferenciada durante o pôr do sol.

De acordo com a Climatempo, a nebulosidade alta e média se misturou formando o fenômeno.

“Com o sol já baixando no horizonte, os raios solares chegavam bem inclinados atravessando uma camada maior da atmosfera, onde se concentra a camada de poluentes”, informou a Climatempo.

Esse tipo de reflexão é chamado de dispersão de Rayleigh, em homenagem a Lord Rayleigh.